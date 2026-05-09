◇明治安田J1百年構想リーグC大阪3―2長崎（2026年5月9日ハナサカ）C大阪はホームで長崎に3―2で勝利し、5試合ぶりの90分勝利を手にした。互いに撃ち合う壮絶な内容だったが、アーサー・パパス監督の求めるサッカーの“進化版”が垣間見られた一戦だった。「良いバランスがあった。両サイドバック（SB）が最初から高い位置を取り過ぎないこと、距離間を良くして全員で前進していくことが狙いだった。良いポジショニング