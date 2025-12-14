マッチングアプリで出会った男性と付き合い始めたものの、「なんかこの人と合わない」「こんな性格だと思わなかった」と感じて、別れてしまう人もいるようです。付き合ってみないとわからないことって多いので、合わない人とはさっさと別れて次の出会いを求めたほうがいいかもしれません。今回は、彼女の体型をいじって店員に気を使わせた無神経男と別れた話をご紹介いたします。

デリカシーのない発言

「彼氏とはアプリで出会ってすぐに付き合うようになりました。最初は明るくておもしろい人だと思っていたのですが、ちょいちょい不快ないじりをしてくるようになったんです。この前一緒に買い物に行ったとき、気に入った服があったので試着をして『この服買おうかな』と伝えたら、彼氏に『胸がない分痩せて見えるな！』『スタイルよく見えて得だよな』と言われました。褒めてるようで、ものすごくひどいことを言ってますよね……。

彼氏の言葉を聞いた店員さんは、引きつった笑顔で私のことをフォローしてくれて、それも恥ずかしかったし申し訳ない気持ちになりました。彼氏に『体型のことをいじるのはやめて』と伝えても、『なんで？』『スタイルいいって褒めてるじゃん』となにも悪いと思っていないのがイラッとしましたね。その後もデリカシーのないことばかり言ってくるので、彼氏とは別れることにしました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ コンプレックスに感じている、容姿や体型のことをいじるのは無神経すぎますよね。彼女が嫌がっていることに気づけない時点でアウトです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。