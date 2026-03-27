結婚相談所「Presia」（広島市中区）が、「マッチングアプリの要注意人物 実態調査レポート2026」を発表しました。【画像】うわ…えぐ…マチアプで受けた被害の体験談「嫌な思い出」ランキングTOP7もきつい…（6枚）「問い詰めたら実は既婚者」マッチングアプリ利用者が受けた被害調査は3月、SUNCOREと共同で、マッチングアプリを利用した経験のある10〜50代の男女230人を対象にインターネットリサーチで実施。「マッチング