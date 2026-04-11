2026年3月31日、大手広告代理店のある男性社員が依願退職した。この男性社員は、マッチングアプリで知り合った女性に独身と偽り、交際した過去を持つ。騙されていたことを知った女性が性的自己決定権（貞操権）侵害で訴えると、2025年12月に東京地裁は貞操権侵害による不法行為を認め、男性に約150万円の支払いを命じた。この判決は、全国紙やテレビ雑誌メディアで大きく報じられた。代理店は、男性社員の退職について「個人情報