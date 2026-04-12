株式会社アイベックが運営する出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール(ハッピー)」はこのほど、成人女性100人を対象に行った「理想の彼氏の条件」に関するアンケート結果を公開した。 【調査結果】恋愛相手には妥協も必要です 「『理想の彼氏』の条件として最も重視するのはどれですか？」と尋ねたところ、最多は「内面(優しさ・誠実さ・価値観の一致）」で52％。主な意見と