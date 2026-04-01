だまされる原因は「高すぎる理想」〈出会いの定番となったマッチングアプリだが、その裏では「独身と偽る既婚者」や金銭目的の悪質なトラブルが急増している。なぜ真面目に結婚相手を探す人が、巧妙な罠にだまされてしまうのか？年間1000件以上の相談を受ける探偵事務所のカウンセラー・板橋法子氏によると、自分の市場価値と合わない高すぎる理想や、脳の思い込みが原因になることが多いという。プロの探偵が明かす、だまされる人