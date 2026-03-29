マチアプは「アルゴリズム」を理解すべしマッチングアプリをはじめて、思ったように出会えなかったという経験がある人は少なくないだろう。恥ずかしながら私も、Tinderの最高額プラン「Tinder Platinum」に登録したものの、誰とも会えずに半泣きでアプリをアンインストールした経験がある。そんなとき、あなたはその原因をどう分析するだろうか？ 多くの場合、出会えない原因はプロフィール写真や自己紹介文がマズかった、と思って