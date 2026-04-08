ひょんなことから、彼氏が既婚者だったと知ることも。ずっと騙されていたなんてショックですよね……。今回は、そんな彼への復讐を計画する女性のエピソードをご紹介します。保育園の実習で…「マッチングアプリで知り合った男性と付き合っていたときのこと。私は保育士の専門学校に通っていて、資格取得のために保育園で実習をすることになっていました。実習初日、ある園児の男の子をお迎えに来たのは、交際中の彼でした……。私