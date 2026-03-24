イラストレーターの大町四天王さんの漫画「顔を見れば年収が分かる」がインスタグラムで1400以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読むマッチングアプリで、男性たちのプロフィールに「年収」が書かれていないことについて不満をもらす女性。するとペットのチワワが、「顔を見れば、大体年収は分かる」と言いはじめて…という内容で、読者からは「キャワワちゃん、偏見がすごい（笑）」「でも全員うなず