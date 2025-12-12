＜中3娘、5万円要求！＞相談なしの事後報告「友達と旅行をする」相手親が立て替えてるらしいけど…？
子どもから「友達と出かける」と聞けば、たいてい近場を想像するでしょう。ただ子どもによっては、旅行の計画を立ててしまうこともあるようです。しかも事前の相談もなく決めてきて、後から必要なお金を請求されたら……。ママスタコミュニティのあるママから、こんな相談がありました。
『中学3年生の娘が、友達と2人で1泊2日の旅行をすると、友達とそのお母さんで決めてきた。友達のお母さんが切符を立て替えてくれた。友達のおばあちゃんの家に泊まるから宿泊代はいらない、新幹線往復代約3万円とお小遣い2万円が欲しいと話してきた。みなさんなら、許しますか？』
まずは相談でしょ。相手の親にも不信感
『まずは相談してから。オッケーが出て初めてチケットを買う。事後報告では行かせられないよ』
『友達の家に泊まるのとはわけが違う。そもそも、友達の親にも不信感がある。事後報告の旅行なんて許さないね』
新幹線を使った1泊2日の旅行となれば、ちょっとした遊びやショッピングとは違ってきます。いくら友達のおばあちゃんの家とはいえ泊まりがけになりますから、心配事もありますね。まずは親である投稿者さんに相談をしてから決めるのが、自然な流れだったのでしょう。それをしない友達のお母さんも信用できないと感じてしまいますね。もし自分の子どもが勝手に旅行を決めてきたらどう思うのか。それを考えてほしいという気持ちもあるのかもしれません。
『私なら反対ですね。こっちに何の相談もなく決めて、新幹線代を出せなんて図々しい』
また新幹線代も3万円近いですし、お小遣いとして2万円が必要としています。合計で5万円ほどですから、大きな出費といえそうですね。それを簡単に出すように言う娘さんにも腹立たしさを感じてしまうのではないでしょうか。
その話、嘘じゃない？本当に友達との旅行なの？
『普通におかしい。SNSで男性と知り合って「泊まりにおいで」と誘われている可能性あり。危険だよ』
『娘さんは嘘をついていると思う。ネットで知り合った男のところでも行くつもりかも……』
娘さんの言っていることが嘘かもしれないと考えているママもいます。SNSなどで知り合った男性から、遊びにおいでなどと誘われているのではないか？ とのこと。友達と一緒に旅行をすると言えば親も安心してOKしてくれる。娘さんはそう考えているのかもしれません。
友達の親に直接確認して！
『とりあえず友達の親に連絡』
『まずは友達の親御さんと話してみるべき』
勝手に旅行を決めてきた経緯や本当に友達と旅行をするのかを確認するためにも、友達のお母さんと直接話をしてみるとよさそうです。LINEなどでは友達が返事をする可能性があるために、電話を使うと確実でしょう。相談もなく旅行を決めた理由も知りたいですから、お母さんの考えを聞くのも大切ですね。
旅行は反対。娘さんも厳重注意
『娘をキツく叱って、このようなことをさせないのは大前提として、向こうの親にも強めの苦情を言ったほうがいいよ』
『自分の子をキッチリ叱ろう。その後、相手の親の連絡先を聞いてお断り＆丁寧な言葉で常識がない旨の苦情を言う』
中学生2人で宿泊を伴う旅行をすることには、大多数のママが反対意見でした。本当におばあちゃんの家に行くのかもわかりませんし、事前に相談がなかったことが大きな理由ですね。子どもは中学生ですから、移動中やおばあちゃんの家で何かあっても対処ができない可能性もあります。リスクを考えると、この旅行はお断りしたほうがよさそうです。そしてこちらに相談なしに勝手に決めている相手の親御さんにも、きちんと話をしたほうがよいですね。もちろん娘さんにも今後は相談なく旅行を決めることがないように、きちんと話すことが大切ではないでしょうか。