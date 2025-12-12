１１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５７．６０ドル（－０．８６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４３１３．０ドル（＋８８．３ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝６３９２．９セント（＋３５５．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３４．５０セント（＋３．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３５．２５セント（＋０．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０９３．５０セント（＋２．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３００．７８（－０．６０）
出所：MINKABU PRESS
