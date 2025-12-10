この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元テレビ局員の下矢一良氏が自身のYouTubeチャンネルで「【衝撃】TV情報誌は苦難の道を辿ります…発行部数が減った要因と今後の展望をこの動画で確認してください【テレビガイド メディア】」と題した動画を公開。かつて一世を風靡したテレビ情報誌が辿る苦難の道と、その生き残り戦略について解説した。



下矢氏はまず、テレビ情報誌の現状について、スマートフォンの普及により番組表が簡単に見られるようになったことで「わざわざお金払って番組表見るのか？」とその存在意義が問われていると指摘。全盛期には「週刊ザ・テレビジョン」が100万部を超える発行部数を誇ったものの、2023年には週刊から月刊へと移行した事実を挙げ、時代の変化を象徴する出来事だと語った。



しかし、こうした厳しい状況下でも「結構たくましく生き残ってる」と下矢氏は分析する。その理由として、番組表としての役割から、特定のファン層に向けた「コレクターズアイテム」へとビジネスモデルを転換した点を挙げる。現在の主な読者層は、昔からの習慣で利用する年配層と、ジャニーズ（SMILE-UP.）やK-POPアイドル、声優などの特集を目当てに購入する若い女性ファンという二極化した構造になっているという。雑誌側も、こうしたファンの「推し活」需要に応える形で、インタビューや特集記事に力を入れることで生き残りを図っていると解説した。



最後に下矢氏は、テレビ情報誌の未来について「滅びるどころか生き残ると思う」と断言。全盛期の勢いはないものの、紙媒体のコスト高騰という課題に直面しつつも、部数を絞りながら「ニッチな存在として残り続ける」との見通しを示した。今後はタレントの特集号のようなムック形式や、Webメディアへの展開が中心となり、時代に合わせて形を変えながら存続していくと締めくくった。



