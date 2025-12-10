この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

経済解説チャンネル「【世界経済情報】モハPチャンネル」がYouTubeで「【オーストラリア】インフレ懸念台頭！RBAは来年利上げへ！住宅価格は高騰し、電力価格も急騰！」と題した動画を公開。オーストラリア経済が直面するインフレの実態と、それに伴う金融政策の転換について解説した。



モハP氏は、世界の主要中央銀行が利下げに踏み切る中、オーストラリア準備銀行（RBA）は利下げが遅れていたが、ここにきて「利下げどころか、むしろ利上げを再開するかという状況になってきている」と指摘する。その最大の要因は、予想外に高進したインフレ率であった。



動画では、2024年10月のオーストラリアの消費者物価指数が前年比プラス3.8%となり、前月や市場予想を上回る強い結果となったことを紹介。特に価格上昇が顕著な品目として、電気料金と住宅価格を挙げた。電気料金は、一部の州で割引制度が終了したことにより、前年比で37.1%もの大幅な上昇を記録した。また、住宅価格も高騰を続けており、全国平均で前年比プラス7.5%の上昇となっている。モハP氏はこの背景について、政府による頭金2%での住宅購入を可能にする支援プログラムが需要を刺激し、価格上昇につながっていると分析した。



こうした根強いインフレを受け、市場ではこれまで織り込まれていた利下げ観測が後退し、来年には少なくとも1回以上の利上げが行われるとの見方が強まっている。一方で、足元のGDP成長率は鈍化傾向にあり、家計消費も伸び悩んでいる。モハP氏は、景気が減速する中でインフレ抑制のための利上げを迫られるという、RBAが難しい舵取りを要求される状況にあると解説し、今後のオーストラリア経済の動向に注目する必要があると締めくくった。