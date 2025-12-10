踏切を自転車が“強行突破”…遮断機破壊し走り去る　鉄道会社「重大事故につながる」と警鐘　損害賠償請求も検討　福井・坂井市

福井・坂井市で12月初旬、遮断機が下りた踏切を強行突破する自転車がカメラに捉えられた。強引に通過したことで遮断機が折れ曲がってしまった。映像を公開した鉄道会社は、「人命に関わる重大事故につながる」と警鐘を鳴らし、被害届の提出と損害賠償請求を検討しているという。

遮断機が折れ曲がる危険な強行突破

12月初旬に福井・坂井市でカメラが捉えたのは、遮断機を破壊しながら踏切を強行突破する自転車だ。

強引に通過したせいで、遮断機が折れ曲がってしまっている。

場所は福井県内を運行する「ハピラインふくい」の丸岡駅から約200m離れた地点にある踏切だ。

鉄道会社が損害賠償請求を検討

この人物は一体なぜ、危険を冒してまで先を急いでいたのか。

警鐘を鳴らす目的で、今回映像を公開したというハピラインふくいは「このような行為は、人命に関わる重大な事故につながります」と呼びかけている。

ハピラインふくいは、再発防止のためにも警察への被害届の提出と遮断機を壊した人物への損害賠償請求を検討しているという。

（「イット！」12月9日放送より）