「ファンキーなアオサギ先輩」【話題のポスト】42.7万表示、2.2万いいねの「ファンキーすぎるアオサギ」に感服そんなポストがX上に投稿され、話題になっている。Xユーザーのちびこ（＠chibiko_todo）さんが2026年4月19日に投稿したのは、水辺に佇む1羽のアオサギ。全身の羽毛を逆立てて大きく広げた姿は、まるでロックスターがステージに降臨したかのよう。スラリと伸びた2本の脚と、放射状に広がる白いふさふさの飾り羽が、なんと