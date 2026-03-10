福井市立殿下小で行われた卒業式に臨む、唯一の児童で卒業生の松平瑞也さん（中央）＝10日午前福井市の山あいにある市立殿下小で10日、卒業式があり、唯一の児童だった松平瑞也さん（12）が卒業した。在校生はいなくなり、同校は今月末で休校。市によると、現時点で再開の見込みは立っておらず、前身の教場を含めて153年の歴史に区切りをつける。午前9時、両親や地区の住民が拍手して見守る中、松平さんは式場の体育館に入場。