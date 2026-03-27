3月「プレーヤーズ選手権」の水曜、フロリダ州ポンテベドラビーチのPGAツアー本部（愛称：グローバルホーム）の建物内で、今回新たにPGAツアーのCEOになったブライアン・ロラップ氏が記者会見を行った。 新CEOが就任！記者会見の内容が話題 左からロラップ氏、Cヤング、モナハン氏 昨年までPGAツアーのトップの役職はコミッショナーであり、ジェイ・モナ