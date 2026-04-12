俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は12日、第14話が放送され、お笑い芸人の岡野陽一（44）が朝倉軍の武将役で事前告知なしのサプライズ登場。大河初出演を果たした。第11話（3月22日）、お笑いコンビ「タイムマシーン3号」の山本浩司（46）と関太（46）に続く芸人起用。インターネット上で話題を集めた。＜※以下、ネタバレ有＞NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸