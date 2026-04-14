銀座コージーコーナーは、2026年4月10日から「ポケモン」デザインのスイーツ各種を販売中です。プチケーキを買うとリーフレットがもらえるこどもの日やゴールデンウィークに、家族や親族、友人などと会う機会が増えるこの時期に合わせ、ポケモンたちをデザインしたスイーツが登場しました。ポケモンたちをタルトやロールケーキなどで表現した9種類のプチケーキ「ポケモンコレクション」、ピカチュウイメージのおひとり様サイズのプ