『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載vol.2（34）アランマーレ山形若泉佳穂後編（前編：若泉佳穂が語るSVリーグの"洗礼"「やっていけないかも」＞＞）現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？（ｃ）古舘春一／集英社選手写真／SVリーグ＜SVリーガーが語る『ハイキュー‼』＞Q１、監督目線で