12月8日深夜放送のラジオ番組『山田裕貴のオールナイトニッポン』（ニッポン放送系）の内容が話題だ。

被災地のリスナーに寄り添った山田裕貴

「放送直前の8日23時15分に青森県東方沖を震源とし、青森県八戸市で最大震度6強を観測する強い地震が発生したため、急きょ地震情報を中心とした山田さんのソロトークへと内容が切り替えられました。番組のXでも《本日の「山田裕貴のオールナイトニッポン」ですが、当初予定していた番組企画とゲストの出演は見送りとさせていただきます。このあとは山田裕貴のみでお送りする予定です》と変更を伝えていました」（スポーツ紙記者）

番組は報道からの地震情報を紹介したのち、山田が地震の揺れを観測した北海道のリスナーから届いたメッセージを読み上げ、「心配な夜が続くと思うんですけど」とリスナーに寄り添う言葉を向けた。番組の終盤部にも全国のリスナーからのメッセージを紹介。

この対応にネット上では《青森の方に電話でお話を聴く姿勢、声をかけて寄り添い、安心感と温かさを与えてくれているのをとても感じました》といった称賛の声が相次いだ。

また、《SPウィークにこの決断。心が救われる》といった意見も。こうした声が寄せられる理由を放送作家が解説する。

「この日はラジオ業界での視聴率にあたる聴取率を調査するスペシャルウイークにあたり、事前の告知ではタレントのウエンツ瑛士さん、フリーアナウンサーの川島葵さんのほか、“大物アーティスト”のゲスト出演が予定されていましたが、すべて見送り。

場合によっては山田さんの出演をやめて報道特番という選択肢もあったかと思いますが、あえて山田さんが話すことで被災地のリスナーを勇気づけたい思いがあったものとみられます」

山田のラジオは2022年4月にスタートし、人気番組として知られる。

「当初は火曜深夜0時からの1時間番組『山田裕貴のオールナイトニッポンX』としてスタートしましたが、2024年4月から火曜深夜1時から3時の枠に移動しています。パーソナリティー就任時の会見では『俳優としてだけでなく1人の人間として本音を語っていきたい』と語り、のちに『ラジオに人生を変えてもらった』とも話しています」（前出・放送作家）

地震情報をメインにリスナーからのメッセージを読み上げるイレギュラーな放送をこなした山田には、ラジオパーソナリティーとしてこれまで以上に高い評価が与えられそうだ。