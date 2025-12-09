2026年北中米W杯（カナダ、アメリカ、メキシコによる3カ国共同開催）1次リーグF組の初戦の相手がオランダ（世界ランク7位）に決まると「14年ブラジルW杯の3位決定戦で地元ブラジルを3-0で圧倒したが、16年欧州選手権と18年ロシアW杯は予選敗退で本大会出場を逃した。オランダは地盤沈下している」とメディアで報じられた。

まるで日本（同19位）が格上のようだが、「今のオランダ代表は低迷期を脱してタレントが勢揃いしている強力なチームです」と、元ワールドサッカーグラフィック編集長でDAZNのフランスリーグの解説を務める中山淳氏がこう続ける。

「まずは主将でDFラインを統率する英プレミアの強豪リバプール所属のCBファンダイク（34）の存在が大きい。身長195センチ・体重92キロの恵まれたフィジカルを利して対人と空中戦の強さが際立っており、精度の高いミドル、ロングパスで局面を打開するフィードボールの精度も高い。足元の技術もあり、近代フットボールのCBに必要とされる要素をすべて持ち合わせている。個性豊かなチームメートを統率するキャプテンシーも兼ね備え、日本代表にとって大きな“壁”です」

15年10月に初めて代表に招集されたベテランのファンダイクとコンビを組むのは、ブライトン所属のCBファンヘッケ（25）、マンチェスターUでプレーするCBデリフト（26）のプレミア勢。注目は右SBのイタリア・セリエAの名門インテルで攻守にわたって躍動しているDFダンフリス（29）である。

MFフラフェンベルクは日本代表主将・遠藤航のポジション奪取

「右サイドを激しく上下動しながら攻撃に、守備にエネルギッシュにプレーする選手です。中でもアグレッシブで効果的な攻め上がりが大きな持ち味。ダンフリスに何度も日本エリアへの進入を許すようだと相対する左WG（ウイングバック）のブライトンFW三笘薫、フランスのスタッド・ランス所属の中村敬斗のストロングポイントである攻撃力が封じられることになり、オランダに優位な展開が続くことになる。身長188センチでヘディングによる得点力もあり、攻め上がった時に左からのクロスに対応して強烈なヘディングシュートをお見舞いしてくる。日本のDF陣は非常にタフな対応が求められます」（中山淳氏）

攻撃面では3トップの左を主戦場とするプレミア・リバプールのFWガクポ（26）が要警戒。

「身長193センチのストライカーは、左サイドからカットインして右足で強力なシュートを放ってくる。やっかいな点取り屋です。センターFWデパイ（31）はマンチェスターU、バルセロナなど欧州の強豪を渡り歩き、現所属はブラジルのコリンチャンスだが、ストライカーとしての能力は申し分なく、精度の高いキック力の持ち主なのでセットプレーのキッカーも務める。流動的にポジションを変えながらゴールを狙ってくる。DF陣と守備的MFとの連係も重要です」（中山淳氏）

他にも6月に90億円の移籍金でプレミアの強豪マンチェスターCに引き抜かれたMFラインデルス（27）、スペインの名門バルセロナで19-20年シーズンから存在感を見せつけているMFデヨング（28）は、卓越した技術で決定機を構築していく。

所属先のリバプールで中盤の底から見事なボール奪取力、鋭い展開力を見せるMFフラフェンベルク（23）は、チームメートの日本代表主将MF遠藤航から、先発メンバーの座を奪い取った選手だ。

多士済々のオランダ代表。侮れる相手では、もちろんない。