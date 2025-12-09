“全盛期から20キロ減”元木大介、「重病説」の真相明かす→現在の食生活に驚がく「ネットがすごい」
元プロ野球の元木大介（53）が8日放送のテレビ東京『主治医が見つかる診療所』に出演。“激ヤセ重病説”について真相を明かした。
【写真】激ヤセ！シュッとした姿を見せた元木大介
全盛期から体重が約20キロ減ったとのことで、ファンからは“激やせ”など心配されていた元木。実は2018年5月24日放送の同番組で糖尿病（2型）と診断されていた。当初は通院していたが、自覚症状もないことから治療していなかったと言う。しかし、2020年、読売ジャイアンツのコーチ時代に盲腸で入院。そこでの血液検査で医者から、足が壊死する可能性や目が見えなくなる可能性を指摘され、治療を決意した。
そして、生活改善により20キロの減量に成功し、血糖値も下げることができた。現状は薬を飲まず過ごしているそう。医者は「糖尿病は治ることはない」としつつも、「元木さんのように生活改善がうまくいくと、『寛解』といって病状も検査の値も安定している状態がキープできている。しかも、薬がいらない生活まで戻ることが可能」とした。
番組では、元木の現在の食生活が紹介された。元木は無糖の炭酸水を持ち歩き、空腹を紛らわせ「血糖値スパイク」を防止。また、特別な運動はしていないものの、趣味を兼ねて散歩をしており「気が向いた時にやればいいのよ」とにっこり笑った。
また外食の様子も紹介。最初に一人前の枝豆と炭酸水を食べてから、注文したもずくのそばに舌鼓を打った。よく咀嚼して味わう元木に、司会の東野幸治も感心。付き合いの外食も続けているが、焼酎の炭酸割りにして、糖質を減らすような工夫も。1日中、血糖値が上がらない食生活にスタジオは驚いていた。
元木は「最初は辛い。胃が小さくするために」と吐露。しかし、「（体重計に）毎日乗ると、減ってない時もあって辛くなる。一週間一回くらい乗ると、ちょっとやせてるから、その楽しみがあってずっと続けている」と生活改善を継続するための考え方も披瀝した。
専門家も「問題ないと思います。しかも食事を通じて、健康な身体を維持している。素晴らしいと思います」と太鼓判を押した。現在の生活習慣では血糖値も約95％正常値を推移し、健康な状態を保っている元木。“重病説”に対して「これを明日、放送してほしいくらい。ネットがすごいんで」と語った。東野は笑いながら「元木大介はめちゃくちゃ健康やってことをアピールしていきます」とコメントした。
