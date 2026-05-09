巨人で活躍した元木大介氏が、８日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ゴールデンウィーク９連戦を３勝６敗で終えた、古巣・巨人について「最低５割でいきたかった、と思うんだよね。貯金２つくらいつければ…と思うんだけど。ちょっと苦しいよね」と言及した。そして「９連戦中にどこかでと思った、エースだった戸郷を使ったんだけど、５失点。本人もつらかったと思うんだけど」と５日のヤクルト戦で今季１軍初先発