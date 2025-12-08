¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Ž¥¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¿·ÆþÃÄÁª¼ê²ñ¸«¤¬8Æü¹Ô¤ï¤ì¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬¿·ÆþÃÄÁª¼ê¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

³ÆÁª¼ê¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤Áª¼ê¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÎÂçÌðÎ°ÚðÅê¼ê¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤Ëµ±¤¤¤¿¿ù»³°ì¼ùÅê¼ê¤È²óÅú¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¿ù»³Åê¼ê¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ5Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¡¢5Ç¯¸å¤Ë¿·ÆþÃÄ¤ÎÁª¼ê¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¿Í¤ÏÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤â5Ç¯¸å¤Ë¿·ÆþÃÄ¤ÎÁª¼ê¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò¤³¤á¡¢¡Ö¤½¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆü¡¹ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¿·ÆþÃÄÁª¼ê¤Ø¸þ¤±¡¢Ìîµå¥Î¡¼¥È¤Î½ÅÍ×À­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¤¿¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡£¡ÖÌîµå¥Î¡¼¥È¤ò¤¹¤Ç¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÌîµå¥Î¡¼¥È¤ÏÉ¬¤º¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£À®Ä¹¤¹¤ë¤Ë¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡¢µ­²±¤À¤±¤Ç¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¡¢¤Þ¤ºÌîµå¥Î¡¼¥È¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òº£Æü¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡£¼«Ê¬¤Î¥Î¡¼¥È¤òºî¤ë¤³¤È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¿·Áª¼ê¤Ø¸þ¤±¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£