左手骨折で登録抹消、小久保監督「しばらく無理でしょう」ソフトバンクの杉山一樹投手は12日、前日の日本ハム戦の登板後、ベンチを殴った影響で左手の骨折が判明。この日、1軍登録を抹消された。思わぬ形で離脱した守護神に、小久保裕紀監督は「信頼が崩れるの一瞬なんで。もう一回、イチから作り直すしかない」と報道陣に語った。小久保監督は、杉山の不甲斐ない行動に「今回が初めてじゃないんで、性格的に予測できることで