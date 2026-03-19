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ソフトバンク・徐若熙が中日戦に先発 6回途中1失点と好投

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 台湾・味全からソフトバンクに新加入したシュー・ルオシー投手
  • 18日の中日戦に先発し、6回途中1失点と好投した
  • 小久保裕紀監督は「十分回ってくれそうですね」と高評価した
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