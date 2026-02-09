育成5年目・大竹がA組昇格ソフトバンク・小久保裕紀監督は8日、育成5年目・大竹風雅投手のA組昇格を明言した。右腕はキャンプ中のブルペンとライブBPで、自己最速となる155キロを記録。SNSでも「どうなっとんねん」「お化け出力になってて草」「一体何が起きたん？」とその“変貌ぶり”が注目を集めている。右腕は1日から始まった宮崎キャンプでB組スタートとなったが、第2クール2日目の7日に行われたライブBPに登板。小久保監