¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÀÐÀî¡¡¿·³ã¸©±í»Ô¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡È¿ÆÍ§¡É¤Ä¤Ð¶åÏº¤ÎÉüµ¢¡Ö³Ú¤·¤ß¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀÐÀî¤È´äÅÄ¤¬¡¢¿·³ã¸©±í»Ô¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤ÈÆ±»Ô¤Ï15Ç¯Á°¤«¤é¸òÎ®¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ô¤òµó¤²¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±í¤È¤¤¤¨¤ÐµåÃÄ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¤Ä¤Ð¶åÏº¡£2·î¤«¤é³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Íèµ¨¤«¤é³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆþÃÄ»þ¤«¤é¤Î¡È¿ÆÍ§¡É¤Ç¸½ÌòºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤ë45ºÐ¤ÎÀÐÀî¤Ï¡ÖÁª¼ê¤â¥Õ¥¡¥ó¤â³§¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÎÉ¤¤Î®¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¡×¡£´äÅÄ¤â¡Ö¶á¤¯¤Ç´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¡£º£Ç¯¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤ÆÈá¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤Éµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¶¦Æ®¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ï¿ÀµÜµå¾ì¤ÇÎòÂå¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤ÎÄÌ»»91¾¡¡£¤¢¤È1¾¡¤ÇÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¡£ËÜµò¤Ç¤ÎºÇ¸å¤ÎÇòÀ±¤Ï22Ç¯6·î19Æü¤Î¹ÅçÀï¡£¡Ö¥Û¡¼¥à¤Ç¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤Ä¤Ð¶åÏº¤È¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ê½Å¸÷¿¸ÂÀÏº¡Ë