昨年2月に担当者が死去し活動を休止していた■ヤクルト ー 広島（31日・神宮）ヤクルトの球団マスコット「つば九郎」が31日、本拠地開幕戦となった神宮球場での広島戦前にグラウンドへ登場した。昨年2月に担当者が死去したため活動を休止していたが、ファン待望の本格的な再開となった。15日に神宮球場で行われた「出陣式」では、ベンチ脇の通路から顔をチラリ。その姿がビジョンに映し出されると、スタンドからはどよめきと歓