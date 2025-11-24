中日の球団マスコット・ドアラが２４日、自身のブログ終了を発表した。「ブログ終わり」のタイトルで更新。「どうもドアラです。ブログ終わりにします。やりきりました。ゴールです（笑）終わりにします。ありがとうございました」と投稿し、お辞儀する写真を添えた。ドアラは２０１０年１１月にブログを開設し、投稿先を移行しながら継続。イベントやグッズ紹介にとどまらず、選手や球団ＯＢとのオフショットも数多く披露し