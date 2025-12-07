小野田紀美経済安保担当相が2025年12月7日未明、Xでゲームを「なんとかクリア」したことを報告した。

「メタトロニオスなんとかクリア...間に合った...」

小野田氏のポストは「メタトロニオスなんとかクリア...間に合った...」と始まり、「以前もっと前の章で詰んでた時アドバイスくださったマスターの皆様ありがとうございました」と感謝をつづった。

突然の投稿に「何の話しかオジサンさっぱりわからん」との声も上がっていた「メタトロニオス」。スマートフォン向けロールプレイングゲーム「Fate/Grand Order（フェイト・グランドオーダー、FGO）」のメインクエスト、「奏章4 トリニティ・メタトロニオス」のタイトルだった。

小野田氏は少なくとも17年9月16日時点で、FGOをプレーしていた。

「ささくれた心の糧に、電車移動中とかにちょっと小粋に遊べるアプリゲーとかやってみようかなぁ→あ、ずっと気になってたシリーズだ。でも何かにハマってる時間は無いしこれは危険かなぁ→まぁちょっとだけなら...→FGOインストール→数ヶ月経過→なんで手を出してしまったんだ！！(イマココ」

以降、たびたびXで同作にまつわるエピソードや、戦術についての相談などを投稿している。

「ガチ勢なのでFGOも全力で卑弥呼様入手しましたレベルマです」

23年12月に自民党公式YouTubeチャンネルに公開された「I LOVE MANGA対談」との動画では、小学校の図書館で「学研まんが人物日本史 卑弥呼」に出会ったことをきっかけに政治家を志したと説明していた小野田氏。

FGOにも卑弥呼をモチーフとしたキャラクターが登場することから、22年12月の投稿では「私は小学校の頃卑弥呼の本を読んだのが政治家を目指したきっかけなので昔から卑弥呼ガチ勢です(^^) ガチ勢なのでFGOも全力で卑弥呼様入手しましたレベルマ（※レベルマックス）です(^^)」と明かしている。

深夜までゲームに興じる小野田氏の「ガチ」ぶりに、「現役大臣のクリア報告ポストなんて面白いw」「まさかカルデアのマスターだったとは、、、忙しいかと思いますが終章みんなと楽しみましょう」「現役大臣兼マスターとは恐れ入ります...」など、驚きの声が上がった。

また、12月7日は小野田氏の43歳の誕生日でもあった。Xでは、カップヌードルで作られたブーケを手にした自身の写真を添え、「本日、レベル43になりました」と報告。

「先日秘書さん達が花束(カプヌ)をくださいました有難うございます 全く想定していなかった大臣という任を務めることになり、就任以来朝から晩まで目まぐるしくバタバタしておりますが、Twitterでは引き続き日常と岡山宣伝を基本として生きていくので宜しくお願いします！」としている。

誕生日当日のクリアとあって、「激務でしょうに趣味にも全力な小野田さんすげぇｗ クリアおめでとうございます(*^^*) そしてお誕生日おめでとうございます」「小野田大臣お誕生日おめでとうございます！ でも毎日激務なんですから睡眠時間はちゃんと取りましょう笑」など、祝福の声も寄せられている。