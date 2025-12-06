この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

デジタルマーケティングの総合支援会社であるデジタルアスリート株式会社の長橋真吾氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【永久保存版】BtoBはまずこれやって！リード獲得広告の始め方ガイド」と題した動画を公開。BtoB企業にとって大きな課題である「リード獲得」について、従来のLP（ランディングページ）を必要としない「リード獲得広告」の有効性を解説した。



リード獲得広告とは、FacebookやInstagramなどのプラットフォーム上で、広告をクリックするとLPを介さずに直接フォームが表示され、ユーザー情報を取得できる広告手法である。LP制作が不要なため、低コストかつスピーディーに始められる点が最大のメリットだと長橋氏は指摘する。特に、まだ市場の反応がわからない新規事業のテストマーケティングには最適だという。



一方で、手軽に情報入力ができてしまうため、獲得できるリード（見込み客）の質が低くなりがちというデメリットもあると説明。そのため、「獲得後5分以内に電話でフォローする体制を築くこと」が成功の鍵だと語った。



さらに長橋氏は、リード獲得広告を成功させるための5つのポイントを提示。その中でも特に重要なのが「新規性のあるオファーを動画で伝えること」だという。既に知られている情報ではユーザーは反応しにくいため、「こんなサービスがあったのか」と思わせるような新規性が不可欠であると強調。また、動画は静止画の5000倍の情報量を持つとされ、ショート動画などを活用してサービス内容を具体的に説明し尽くすことが、質の高いリード獲得につながると解説した。



BtoBマーケティングではLPの作り込みが重要視されがちだが、長橋氏は「中途半端なLPを用意するなら無い方がいい」と断言。LPがなければ、ユーザーは広告クリエイティブの情報だけで判断するため、かえって興味関心の高いリードを獲得しやすい側面もあるという。まずはLPなしでリード獲得広告を試し、顧客の反応を見ながら戦略を練るのが効率的と言えるだろう。リード獲得に悩むBtoB企業の担当者は、試してみてはいかがだろうか。