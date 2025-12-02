秋篠宮妃の紀子さま（59）の"ガーリーファッション"に注目が集まっている。悠仁さまの成年式のときに大きな白いリボンで後頭部を飾られたほか、外出時は黒いリボンのバレッタを愛用されており、上品なコーディネートにアクセントのリボンという組み合わせがトレードマークのようになっている。

また、11月7日に「手話のまち 東京国際ろう芸術祭2025」のオープニングセレモニーにご臨席するにあたり、杉並区立杉並芸術会館「座・高円寺」を訪問された際のお召し物にも注目が集まった。グレーと茶色のグレンチェックに無数の小さなハート柄が加わった"技あり"なスーツを着こなされていたのだ。

ファッション誌編集者が解説する。

「一般的に、お肌が気になる年齢の方は顔周りに華やかな色や柄を持ってくると、一気に若々しい印象になります。派手すぎないか心配ならば、"ワンポイントあるけど全体としてはダークトーン"のようなバランスを意識するのがいいでしょう。

そういう意味では、紀子さまのハート柄スーツは、"まさに"と言えるアイテムです。遠目に見るぶんには、普通の赤いドットですからね」

紀子さまは、お若い頃から丸襟やパステルカラーなど、フェミニンなテイストを好まれていた。秋篠宮さまと婚約され、父・川嶋辰彦さんと共に初めて取材を受けた際も、水玉のドレスをお召しになっている。その可憐なお姿が多くの人々の印象に残り、直後は水玉の服の売れ行きが伸びたともいわれている。

上品さとかわいらしさを両立させたコーディネートに定評がある一方で、紀子さまは、やや個性的なデザインもお嫌いではないようだ。皇室ジャーナリストの話。

「今年10月に行われた秋の園遊会では、身頃のデザインが独特なジャケットをお召しになって、"これは右前か？ 左前か？"と注目を集めました。また、デザイナーに自らご相談されて、秋篠宮さまにナマズをモチーフにした婚約指輪を贈ったエピソードは有名です。長年にわたりナマズの研究をされ、若い頃には"ナマズの殿下"とも呼ばれた秋篠宮さまへの深い敬愛を感じます。

コンサバかつフェミニンということで、ファッションの傾向を"女性アナ"に例えられることもある紀子さまですが、実際は遊び心のあるデザインもお好みなようです」

前出のファッション誌編集者は、「年齢を重ねてもガーリーなテイストを楽しみたい女性たちにとって、紀子さまのファッションはとても参考になるでしょう」と指摘する。

皇族のファッションアイコンは、佳子さまや愛子さまだけではない。