森香澄さんがサンタ姿で登場！「ちいかわと冬をたのしんじゃお! セブン‐イレブン×ちいかわ」PR発表会
株式会社セブン‐イレブン・ジャパンは、人気キャラクター「ちいかわ」とコラボレーションしたクリスマスキャンペーン「ちいかわと冬をたのしんじゃお！ セブン‐イレブン×ちいかわ」を、2025年12月2日（火）から全国のセブン‐イレブン店舗で開催する。本キャンペーンに先駆けて、11月28日（金）には、「ちいかわと冬をたのしんじゃお! セブン‐イレブン×ちいかわ」PR発表会を開催。当日は、株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 執行役員マーケティング本部長 岡嶋則幸氏より、本キャンペーン施策の内容および各商品について説明があった。さらに、スペシャルゲストとして森香澄さんが登場。さらに、ちいかわ・ハチワレ・うさぎもサプライズで駆けつけていただき、会場を盛り上げた。
■「ちいかわと冬をたのしんじゃお！ セブン‐イレブン×ちいかわ」キャンペーンについて、株式会社セブン‐イレブン 執行役員 岡嶋マーケティング本部長から紹介
発表会当日は、株式会社セブン-イレブン・ジャパン マーケティング本部長の岡嶋則幸氏が登壇し、「ちいかわと冬をたのしんじゃお！ セブン‐イレブン×ちいかわ」キャンペーンの実施内容やその狙いについて説明した。
『クリスマス・年末年始に何度も来店いただけるような楽しい企画をご用意しましたので、ぜひご期待ください。』と今年で2年目となる「ちいかわ」コラボについて述べました。また、『現在私たちは、「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」というメッセージを掲げています。毎日の暮らしの中で、セブン-イレブンに立ち寄っていただければ小さな発見や新しい好きとの出会える、そんな場に進化していきたいと思っています。』とプレゼンを締めくくった。
■森香澄さんがサンタ姿でスペシャルゲストとして登場！ちいかわ・ハチワレ・うさぎもサプライズ登場で会場は大盛り上がり
本キャンペーンを盛り上げるスペシャルゲストとして、森香澄さんが登場しました。ホリデーシーズン間近ということでサンタ姿の特別衣装を着用し、ハズレなしのキャラクターくじ「エニマイくじ」の景品でもある“ちいかわのぬいぐるみ”を抱えるかわいらしい姿に、会場の視線が集まった。さらに、ちいかわ・ハチワレ・うさぎもサプライズで登場し、会場は一気に盛り上がりを見せた。
続いて森さんは、各商品の魅力を伝えるべく「セブン‐イレブン×ちいかわクイズ」に挑戦。3問中2問を見事に正解し、ご褒美として「あんまいダブルクリームコッペ」「シーサーのさたぱんびん 紫芋味（サーターアンダギー）」「チーズグラニュートースト」「いちごミルクスムージー」の4品を試食した。
甘じょっぱさが特徴の「チーズグラニュートースト」を味わった際には『おいしいです…最初チーズの塩味と香ばしさがくるけれど、甘さもあるので、ずっと食べられる甘じょっぱさがクセになります！温めたらもっとおいしくなりそうだなと思いました！』とコメント。森さんの食レポにより、コラボ商品の魅力がさらに伝わる時間となった。
■コラボキャンペーンの成功を祈って…特製ウィッシュオーナメントの飾り付け
最後に、今回のコラボキャンペーンの成功を祈って、リース型の特製ウィッシュオーナメントを飾るセッションを実施。森さんは、ちいかわたちの願いを込めて『ちいかわ達の想いが皆さんに伝わりますように』と書き込んだウィッシュオーナメントを、ステージ上のクリスマスツリーに飾り付けた。
飾り付けを終えた森さんは、『実際に試食もさせていただいて、皆さんの元に届くのが楽しみです。1つ1つのパッケージもとても可愛いので、年末年始の忙しい時期でも、手に取った瞬間のちょっとした幸せにつながったらいいなと思います。』と語り、キャンペーンへの期待を込めてイベントを締めくくった。
■ゲストプロフィール
森 香澄（もり かすみ）
生年月日：1995年6月16日
出身地：東京都
血液型：O型
身長：154cm
趣味：一人カラオケ、アイドルのダンスを完コピすること、舞台鑑賞
特技：ダンス、ピアノ、おいしく食べること
■株式会社セブン‐イレブン・ジャパン
■株式会社セブン‐イレブン・ジャパン
