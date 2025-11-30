近年、欧米で大流行しているファッション「アスレジャー」。フィットネス時に着用するタイトなスポーツウェアをベースに生まれた服装だが、「ボディラインが浮き出すぎる」「公共の場所で着用すべきではない」などと、公共の場での着用を問われて、議論の的になることも。

日本でも密かに流行しつつあるアスレジャーだが、着ている当人たちは周囲の視線についてどう感じているのか。NEWSポストセブン取材班が東京・渋谷でインタビューすると、タイトなウェアを着用する若者たちの多様な価値観を聞くことができた--。

「高校を卒業して制服を着なくてよくなってから、レギンス履きで街に出るようになりました」--東京都在住のユウコさん（仮名・19）は、全身黒のレギンス姿で渋谷を歩いていた。現在都内の大学に通う彼女は、幼稚園、小学校を国内インターナショナルスクールで過ごしたことで、英語や欧米文化に親しんできたという。

「海外で暮らした経験はないんですけど、キム・カーダシアンやケンダル・ジェンナーなどの海外セレブファッションがかっこいいと思って、海外通販でレギンスを買うようになりました。着てみると、伸縮性があって素材も気持ちいいし、街歩きでも動きやすくて疲れない。

シドニーに旅行に行った時、みんな普通に体にフィットしたレギンスを履いていたので、自然に抵抗なく着るようになりました」

ボディラインが浮き出ることを、恥ずかしいと思うことはないのだろうか。

「古い世代の親からは『透けて見えるから本当にやめなさい』と言われましたが、本来誰もが持っているものだから恥ずかしいとか隠そうとは思いません。恥ずかしいなら最初から着ませんね。

全身レギンスをはじめ、ハーフパンツ、下半身レギンスなど様々なバリエーションやカラーを10着くらい揃えて、通学や遊びなどオールマイティなシーンで愛用しています」

大学の場では、実際に同級生から笑われることもあったという。

「全身黒のレギンスを着て大学に行った時には、全く知らない男子学生に指をさされて笑われたことがありました。でも、どんな服を着ていても勉強することに支障はないので不適切だと思いませんし、過度に性的な目線を向けられているだけな気もします。

『見せたがり』のように誤解されるけど、そもそも海外では日本で『だらしない』とされる体型でも隠すことなくボディラインを出すし、それを気にする人もいない。日本は『気にしすぎ』だと思います。もう少し海外に視野を広げて、若い世代の文化にも理解を持つべきです」

ユウコさんは、授業が全て英語で行われる大学の学科で学び続けているということだった。

治安のいい"都会"に浸透

アスレジャーが大流行しているというシドニーから旅行中のアニーさん（24）も、下半身はレギンス、上には白のスポーティーなアウターを着て渋谷の街を闊歩していた。

「シンプルに心地良いから、ジーンズ感覚で毎日履いてます。シドニーではたくさんの人がレギンスを愛用しているわ。日本人の私服もクールで、髪型とかコーデとか真似したくなるわね」

見る人が「目のやり場に困る」という意見もあることを伝えると、笑いながらこう答えるのだった。

「自分の好きなものを着ているのに、他の人の目を気にする必要はないわ。とてもおしゃれじゃない」

渋谷の街にはアスレジャースタイルで闊歩する女性が多くいた。ファッションライターは、「海外では都会のセレブを中心に流行している」と話す。

「フィットネス文化が定着していて治安の良い"都会"に、アスレジャースタイルの女性は多くいます。ファッションとしても、都会的なモードに合わせるスタイルとして宣伝されている側面がある。

日本のファッションは比較的コンサバ（保守的）で、ボディラインが浮き出る服装は伝統的に避けられる傾向がある。一方、ファッション業界もアスレジャーを売り出すブランドが出てきており、今後国内で浸透するのか、注目されるところです」

好きな服を着て過ごすことは当然の権利として尊重されるべきだが--果たしてアスレジャーは日本の街並みに溶け込むのか。

