¡ÚÌ¡²è¡Û»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÇº¤ßÂ³¤±¤¿¡È³Ü¤Î¥·¥ã¥¯¥ì¡É¡Ä¡¡°å»Õ¤«¤é¡Ö³ÜÊÑ·Á¾É¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¼ê½Ñ¤ò·è°Õ¤¹¤ë30Âå½÷À¤Î¼ÂÏ¿¥ì¥Ý¡Úºî¼Ô¼èºà¡Û
¡¡¤Ô¤è¤Ô¤è¤Ô¤Ô¤Í¤ê¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡Ö30Âå»Ò»ý¤Á¥ï¡¼¥Þ¥Þ¡¢³ÜÊÑ·Á¾É¤Ç»õÎó¶ºÀµÃæ¡õ³°²Ê¼ê½Ñ¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤é¡¢¤«¤ß¹ç¤ï¤»¤ä³Ü¤Î¥·¥ã¥¯¥ì¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿½÷À¡£»õ²Ê¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö³ÜÊÑ·Á¾É¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÄ¹´ü¤Î¼£ÎÅ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡Ä¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¼ê½Ñ¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¼£ÎÅ¤ÎÆâÍÆ¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·¥ã¥¯¥ì¡×¤Ï¼£¤é¤Ê¤¤¤ÈÄü¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ä30Âå¤Ç²¼¤·¤¿Âç¤¤Ê·èÃÇ
¤Ô¤è¤Ô¤è¤Ô¤Ô¤Í¤ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ènote¤Ç¥¨¥Ã¥»¡¼Ì¡²è¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ô¤è¤Ô¤è¤Ô¤Ô¤Í¤ê¤µ¤ó¤µ¤ó¤ËºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡Ö³ÜÊÑ·Á¾É¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥ºÌ¡²è¤Ï¸½ºß¤âÏ¢ºÜÃæ¤Ç¡¢¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö30Âå»Ò»ý¤Á¥ï¡¼¥Þ¥Þ¡¢³ÜÊÑ·Á¾É¤Ç»õÎó¶ºÀµÃæ¡õ³°²Ê¼ê½Ñ¥ì¥Ý¡¼¥È¡×¤ÎÂè1ÏÃ¤«¤éÂè10ÏÃ¤Þ¤Ç¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ènote¤ÇÂ³¤¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Q.Ì¡²è¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤´¤í¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Ô¤è¤Ô¤è¤Ô¤Ô¤Í¤ê¤µ¤ó¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¡¢¼«Í³Ä¢¤Ë4¥³¥ÞÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë³¨Æüµ¤òºÜ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Î2019Ç¯¤´¤í¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î¤È¤¤«¤é¤ª³¨ÉÁ¤¥Ä¡¼¥ë¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÍ§Ã£¤È¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ø¤¢¤Îº¢¤ÎºÆÍè¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢²èÎÏ¤â¥»¥ó¥¹¤â¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢È¯¿®¤òÂ³¤±¤ë¤¦¤Á¤Ë¤ª»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢Å¾¿¦³èÆ°¤Î¤È¤¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇºÎÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡£¡ØSNS¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¡ª¡Ù¤È¤·¤ß¤¸¤ß»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Q.¤´¼«¿È¤Î¡Ö³ÜÊÑ·Á¾É¡×¤òÌ¡²è¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ô¤è¤Ô¤è¤Ô¤Ô¤Í¤ê¤µ¤ó¡Ö¡Ø³ÜÊÑ·Á¾É¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ë¼ê½Ñ¤ò¸¡Æ¤¤·»Ï¤á¤¿¤È¤¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¤âÂÎ¸³ÃÌ¤ä¥Ö¥í¥°¤¬¤Û¤È¤ó¤É¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»õÊÂ¤Ó¤ä³Ü¤ÎÇº¤ß¤ÏÇ¯Îð¤äÀÊÌ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Ã¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¡¢¾ðÊó¤¬¤È¤Æ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¸³¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¾Ü¤·¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ëÊý¤¬¡¢»ä¤Î»öÎã¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯ÁªÂò¤¬¤Ç¤¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
Q.¼£ÎÅ¡¦¼ê½Ñ¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Çº¤ß¤ä³ëÆ£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¤Ô¤è¤Ô¤è¤Ô¤Ô¤Í¤ê¤µ¤ó¡Ö¤½¤ì¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£½Ð»º°Ê³°¤ÏÆþ±¡¤â¼ê½Ñ¤â·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°°åÎÅÊ¡»ã´Ø·¸¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤«¡¢¡ØICU¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¡©¡Ù¡Ø½Ñ¸å¤Î¿ÈÂÎ¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤È¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¿ÍÂÎ¼Â¸³¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¡£
Ã´Åö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀèÀ¸¤ä»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¤µ¤ó¡¢´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¬Í¥¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÉÔ°Â¤¬¤½¤³¤Þ¤ÇÀ¸¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
Q.Æ±¤¸¾É¾õ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ä¡¢¼£ÎÅ¤ä¼ê½Ñ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¤Ô¤è¤Ô¤è¤Ô¤Ô¤Í¤ê¤µ¤ó¡ÖÇº¤ó¤À¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¡Ø¤½¤³¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤à¤Û¤É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò»ä¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËDM¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÄË¤¤¡¢ÉÝ¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¾¡¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤·¡¢¼ê½Ñ¤âÈþÍÆÀ°·ÁÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ø´é¤¬À°¤¦¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¿³ÈþÅª¤Ê¸ú²Ì¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¤³¤Î¼£ÎÅ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾Ð´é¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤Ï¡¢¾Ç¤é¤º¡¦ÉÝ¤¬¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Q.ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¤Ô¤è¤Ô¤è¤Ô¤Ô¤Í¤ê¤µ¤ó¡Ö¤³¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´°·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤â¡Øº£ÅÙ¼ê½Ñ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÖ»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ø¡È¤³¤ó¤Ê¤Ë´é¤¬¼ð¤ì¤ë¤Î¡©¡É¤È»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¡ØÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ê¤É¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÍ¥¤·¤¯¤Æ¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»õ²Ê°å±¡¤ä¸ý¹Ð³°²Ê°å¤ÎÊý¤«¤é¤â¡Ø´µ¼ÔÌÜÀþ¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ïµ®½Å¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤È¤¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
³Ü¤Î¤³¤È¤Ç¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¡¢Çº¤ó¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤¿ÍÄ¾¯´ü¤Î¼«Ê¬¤Ë¡¢¡ØÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¤¾¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×