プロ野球日本ハムの清宮幸太郎（26）が、22日に更新されたYouTube「熱スギヤch」【杉谷拳士 公式】に出演。入団直後のエピソードを明かした。

ドラフト会議で7球団競合の末、鳴り物入りで高卒入団した清宮。杉谷に、入団1年目の沖縄キャンプで「めっちゃ怒られてなかった？俺、忘れもしないもん」と振られると「近さんに。もうバチギレ」と近藤健介の名前を挙げ笑った。

清宮は「今思えばそりゃ怒られるんですよ。多分もうチリツモなんですよ。入りたてで全然分かってなくて。例えば先輩より先に並んでバイキング取っちゃったりとか、エレベーターに一番最初に乗っちゃうとか。些細なことが積み重なって」と、“ルール”が分かっていなかった当時の自身の振る舞いを回顧。

「近藤さんは名護で、本来年下がバス最初に降りて先輩の荷物を出さなきゃいけないのに、一番最後に降りて。僕的には先輩が最初に降りると思っちゃったんですよ、変な気を利かせちゃって。そしたら降りた瞬間、近さんの怒った顔」。杉谷も「響いてたね、ホテルまで。俺横にいたけど、あまりの迫力で俺も怒られてる気持ちになったもんね」と証言した。

さらに清宮は「僕のせいで近くにいた沼さん（平沼翔太）とかなべさん（渡邊諒）も“お前らが教育しないからだろ”みたいな、めちゃくちゃ怒られて。ごめんなさい」。「でも、怒られて当たり前なので」と笑顔。

杉谷も「近ちゃんも、（西川）遥輝もそうだけど、ずっと幸太郎のこと気にかけてくれてたよね、バッティングのことも守備もさ。いろんなことさ、幸太郎って」と振り返った。