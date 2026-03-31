福岡ソフトバンクホークスの近藤健介外野手（32）が2026年3月30日、公式YouTubeチャンネル「こんちゃんBASE」を更新。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で13打数無安打に終わった悔しさや、同大会で日ハム時代のチームメイトである大谷翔平選手から言われた一言について語った。「こんなにも野球ってむずいんだ」首位打者・本塁打王・打点王を各1回ずつ獲得した球界屈指の巧打者として知られる近藤選手。しかし、侍