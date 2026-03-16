ワールドベースボールクラシック（WBC）日本代表・侍ジャパンの近藤健介選手が2026年3月16日にインスタグラムで、準々決勝で敗退した悔しさを吐露した。選手に寄せられている「心無い言葉」にも言及した。「今大会は何もできず...」謝罪近藤選手は、「WBC応援ありがとうございました」と感謝を述べ、結果について「今大会は何もできず、ファンの皆さんの期待に応えられず申し訳ありませんでした」と謝罪。「自分の力の無さ、そして