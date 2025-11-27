「歯を失う原因ランキング」1位は虫歯じゃない？現役歯科医が解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
前岡歯科医院の院長、前岡遼馬先生が自身のYouTubeチャンネルで「【常識崩壊】歯を失う原因ランキングは嘘！？歯を失う理由のほとんどは〇〇」と題した動画を公開。多くの人が信じている「歯を失う原因」の常識に異議を唱え、現場のプロの視点からその真相を解説した。
動画で前岡先生は、歯を失う理由として多くの人が真っ先に虫歯を思い浮かべるが、「現場のプロからすると完全な間違い」だと一蹴する。一般的に知られる統計で虫歯が抜歯原因の上位にあることは事実としつつも、そこには統計データと、患者のために努力する歯科医師の認識との間に「ズレがある」と指摘した。
前岡先生が明かす抜歯理由の第1位は「歯周病」であり、2018年の調査では全体の37.1%を占めるという。続く第2位は「虫歯」だが、これには保険診療の制度上、本当は残せる歯も「残根」と判断され抜歯に至るケースが多く含まれていると解説。さらに第3位の「歯の破折」は、神経を抜いた歯が乾燥してもろくなり、強い力で割れてしまうことが原因だと説明した。これら上位3つの原因はいずれも、「適切な知識と習慣を確立する努力ができれば誰でも予防できる」と前岡先生は語る。
最後に前岡先生は、抜歯という結果に至った際に「なぜ自分は歯を失ったのか？」という原因に意識を向けることの重要性を強調。その根本原因を理解し、生活習慣を改めない限り、他の歯も同じ運命を辿ることになると警鐘を鳴らし、生涯にわたって歯を守るための心構えを説いた。
動画で前岡先生は、歯を失う理由として多くの人が真っ先に虫歯を思い浮かべるが、「現場のプロからすると完全な間違い」だと一蹴する。一般的に知られる統計で虫歯が抜歯原因の上位にあることは事実としつつも、そこには統計データと、患者のために努力する歯科医師の認識との間に「ズレがある」と指摘した。
前岡先生が明かす抜歯理由の第1位は「歯周病」であり、2018年の調査では全体の37.1%を占めるという。続く第2位は「虫歯」だが、これには保険診療の制度上、本当は残せる歯も「残根」と判断され抜歯に至るケースが多く含まれていると解説。さらに第3位の「歯の破折」は、神経を抜いた歯が乾燥してもろくなり、強い力で割れてしまうことが原因だと説明した。これら上位3つの原因はいずれも、「適切な知識と習慣を確立する努力ができれば誰でも予防できる」と前岡先生は語る。
最後に前岡先生は、抜歯という結果に至った際に「なぜ自分は歯を失ったのか？」という原因に意識を向けることの重要性を強調。その根本原因を理解し、生活習慣を改めない限り、他の歯も同じ運命を辿ることになると警鐘を鳴らし、生涯にわたって歯を守るための心構えを説いた。
YouTubeの動画内容
関連記事
現役歯科医が警告「受診前にやめた方が良いこと5選」
「食後すぐの歯磨きはNG」は間違いだった？歯科医院長が教える虫歯・歯周病予防の新常識
現役歯科医が明かす“噛み合わせ治療”の闇「様子を見ましょう」で放置される患者たち、その知られざる背景とは
チャンネル情報
前岡歯科医院院長の前岡遼馬(まえおかりょうま)公式のYouTubeチャンネル。お口の健康に関する情報をベースに、あなたが歯の悩みから解放され、自分自身で歯医者の治療を受けずに済むようなお口の環境を手にしていただくためのコンテンツをお届けしていきます。