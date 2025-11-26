国分氏会見受けて日本テレビがコメント「答え合わせは難しい」要望に応じられないと明言“二次加害”に「強い恐怖」

日本テレビは、元TOKIOの国分太一氏がきょう26日午後に会見をした事について、「ヒアリングで国分氏自らお話しされた内容だけでもコンプライアンス違反に該当し、『青少年に見てもらいたい番組』に選定されている『ザ！鉄腕！DASH！！』を降板していただくことを即断せざるをえないものでした」などとするコメントを発表した。

国分氏は会見で、「私のとったどの行動がコンプライアンス違反とされたのか、答え合わせも出来ないままに自分自身を取り巻く環境変化の早さに心がついて行かず、後悔・孤立・絶望とネガティブな感情に押しつぶされ、自らをコントロールするのが難しくなりました」などと発言していた。

日本テレビは国分氏の会見について、「本件につきましては、従来から申し上げているとおり、『コンプライアンス違反行為があった』ということ以上に公にできることはございません。会見で国分太一氏は「答え合わせがしたい」とおっしゃっていましたが、ヒアリングで国分氏自らお話しされた内容だけでもコンプライアンス違反に該当し、「青少年に見てもらいたい番組」に選定されている 「ザ!鉄腕!DASH!!」を降板していただくことを即断せざるをえないものでした」と説明した。

その上で、「私共は一貫して関係者の保護を第一に対応しており、何よりも関係者が自分の身元を特定され、“二次加害”がもたらされることに強い恐怖を感じております。その観点から『答え合わせ』は難しいと考えております」として、国分氏が会見で繰り返し求めていた“答え合わせ”については難しいとの立場を明確にした。

さらに、「私共は国分氏との面会等について門戸を閉ざしているわけではありません。国分氏の代理人が私共とのやりとり等について、一方的な情報を流布するなど、代理人の言動に不信感を感じざるをえない状況下では難しいと感じておりますが、弊社社長福田としましても、『時期がきたら国分氏の話を伺いたいし、自分の気持ちをお話しできればと思っている』と申しております」としている。