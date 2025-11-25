の実写版「ONE PIECE」シーズン3が、南アフリカでの撮影を開始したようだ。あわせてキャスト情報のアップデートも行われている。

Netflix Japan公式は、撮影開始の報告とともに1枚の写真を投稿。砂漠の上に、シーズン3第1話の脚本、エースのナイフ、記録指針（ログポース）、ガイコツが並べられており、砂漠の国・アラバスタ王国で繰り広げられる壮大な物語への期待が高まる。

またシーズン3では、ミス・ウェンズデー／ネフェルタリ・ビビ役のチャリスラ・チャンドラン、トニー・トニー・チョッパー役の声を務めるミカエラ・フーヴァー、Mr.0／クロコダイル役のジョー・マンガニエロ、ミス・オールサンデー役のレラ・アボヴァ、ネフェルタリ・コブラ役のセンディル・ラママーシーが、そろってレギュラーキャストに昇格することも明らかとなった。

新キャストとしては、ルフィの義兄・エース役にショロ・マリデュエニャ、Mr.2／ボン・クレー役にコール・エスコラの起用が発表済み。さらなるキャストは後日発表される予定だ。

Netflixシリーズ「ONE PIECE」シーズン2は2026年3月10日（火）より世界独占配信。シーズン3は南アフリカにて撮影中。

