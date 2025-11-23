»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¡¢¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¼¡²óÍ½¹ð¤ËÅÐ¾ì¡¡¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤³¤Ï¤¯¤Á¤ã¤ó¥¥¿¡¼¡ª¡×¡Ö¤¹¤Ç¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ê¤·¡×¡¡º£¿¹çýÌí¤¬¹ßÈÄ¤ÇÂåÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË Á°9¡§30¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ËÂè39ÏÃ¡ÖÇ³¤¨¤ëÌ©Ãå¡ª¸«¤»¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À»ØÎØ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¡ª¡×¤¬23Æü¤ËÊüÁ÷¡£¼¡²ó¡¢Âè40ÏÃ¡Ö¶²ÉÝÇüÂç¡ª¤ª²½¤±²°Éß¤Ç¥ê¥Ü¥ó¤Ï¾Ð¤¦¡×¤Î¼¡²óÍ½¹ð¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¼¡²óÍ½¹ð¡¡¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤¹¤Ç¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ê¤·¡×
¡¡¤ª²½¤±²°Éß¥Î¡¼¥ï¥ó¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¥Æ¥¬¥½¡¼¥É¤ÎÎ¤¤ä³¹¤¬¤ª²½¤±²°Éß¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª ¤ª²½¤±Ìò¤Ë¤µ¤ì¤¿¿Í¡¹¤ÈÉÝ¤¬¤ë¿Í¡¹¤Ç³¹¤ÏÂçÁû¤®¡£¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤¬³¹¤ò¸µ¤ËÌá¤¹¤Ù¤¯¶²ÉÝ¤Î´Û¤Ø¾è¤ê¹þ¤à¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¥Ö¡¼¥±¡Ê¤Þ¤ë¤Ô¡Ë¤È¥ê¥Ü¥ó¡ÊÀ¼¡§°ËÀ¥çýè½Ìé¡Ë¤Î»Ñ¤â¡£¥ê¥Ü¥ó¤È¤Ï¤°¤ì¤¿¥Ö¡¼¥±¤Ï¡¢¤ª²½¤±¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¿Ì¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢Âç¹¥¤¤ÊÎ¦²¦¡ÊÎëÌÚ½¨æû¡Ë¤È±¿Ì¿Åª¤ËºÆ²ñ¡¢µÞÀÜ¶á¤¹¤ë¥É¥¥É¥¤Î»öÂÖ¤Ë¡Ä¡ª
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤ª²½¤±²°Éß¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¥Ð¥È¥ë¤¬³«Ëë¡£¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ëÎ¦²¦¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¡ª
¡¡30ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè40ÏÃ¤«¤é°û¼ò¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¹ßÈÄ¤·¤¿º£¿¹çýÌí¡Ê19¡Ë¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿°ì²Ï³ÑÇµ¡¿¥´¥¸¥å¥¦¥æ¥Ë¥³¡¼¥óÌò¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¤Î»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯¡Ê21¡Ë¤¬½Ð±é¡£¼¡²óÍ½¹ð¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï°ì½Ö¤À¤±¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤³¤Ï¤¯¤Á¤ã¤ó¥¥¿¡¼¡ª¡×¡Ö¤¹¤Ç¤Ë°ãÏÂ´¶¤Ê¤·¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬X¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£»ÖÅÄ¤³¤Ï¤¯
¡ØË½ÂÀÏºÀïÂâ¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¡Ê2022¡Ë¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Îµ´Æ¬¤Ï¤ë¤«¡¿¥ª¥Ë¥·¥¹¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤¿¤Û¤«¡¢¶âÍË¥Ê¥¤¥È¥É¥é¥Þ¡ØÅÁÀâ¤ÎÆ¬ æÆ¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ø¥É¥ó¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ºÇÇ¯¾¯¤Ê¤¬¤éÊªÉÝ¤¸¤·¤Ê¤¤±éµ»¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£
¢£¥´¥¸¥å¥¦¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¡§°ì²Ï³ÑÇµ
¥¯¡¼¥ë¤À¤¬É¬Í×¤È¤¢¤é¤Ð°¦ÕÈ¤âÉð´ï¤È¤·¤Æ»È¤¦¡£¤â¤È¤â¤È·Ù»¡¤ò»Ö¤··Ù´±³Ø¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤È¤¢¤ë»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆ±Î½¤¿¤Á¤«¤éÁÂ³°¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ï¤°¤ì¼Ô¤Ë¡£¸½ºß¤Ï³¦·¨¤¸¤ãÌ¾¤ÎÃÎ¤ì¤¿¡Ø¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹Ì¾ÃµÄå¡Ù¡£ÃµÄå¶È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
