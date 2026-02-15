パセラリゾーツ池袋本店内に「PROJECT R.E.D.カフェ」 がオープン。『PROJECT R.E.D.』の記念すべき第１弾作品『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の放送開始にあわせた、2026年2月15日（日）からの開店となる。これに伴い、既存店舗である「仮面ライダー ザ ダイナー」「スーパー戦隊レストラン」の2店舗に、PROJECT R.E.D.カフェをあわせた全3店舗を、新ブランド 「東映ヒーローズキッチン」 として展開する。「東