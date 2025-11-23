¡Ú¿´ÇÛ¤Ê¤¤¤«¤â¡ÛÀìÌç°å¤¬¸ì¤ë¡ÖÃ±½ã¤Ê¤â¤ÎËº¤ì¡×¤È¡Ö·ÚÅÙÇ§ÃÎ¾É¡×¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤¤È¤Ï¡©
½¸ÃæÎÏ¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¡¢¤â¤ÎËº¤ì¤¬Áý¤¨¤¿¡½¡½¤½¤ó¤ÊÊÑ²½¤ò¡ÖÇ¯Îð¤Î¤»¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤¸¤Ä¤Ï¤½¤ì¡¢¡ÈÇ¾¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿ÆÇ¡É¤¬¸¶°ø¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ç§ÃÎ¾ÉÀìÌç°å¤¬·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¿©ÉÊ¤¬Ç¾¤ÎÆ¯¤¤ò¤Ë¤Ö¤é¤»¤ë¡ÖÆÇ¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¡£¡ØÇ¾¤ÎÆÇ¤ò½Ð¤¹¿©ÉÊ¿Þ´Õ¡Ù¡Ê°å³ØÇî»Î¡¦Çòß·ÂîÆóÃø¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ç¾¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤ë¿©ÉÊ¤È¡¢µÕ¤Ë¡ÈÇ¾¤ÎÆÇ¤ò½Ð¤¹¡É¿©ÉÊ¡¦¥á¥Ë¥å¡¼¤òËÉÙ¤Ê¿Þ²ò¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¡£¿©»ö¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢Ç¾¤Ï¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡½¡½¤½¤Î¿·¾ï¼±¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÉÂµ¤¡©
¡¡¤¢¤ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤¬30¡Á70Âå¤ÎÃË½÷¤Ë¡ÖºÇ¤â¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÉÂµ¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤¹¤ë¤È¡¢1°Ì¤Ë¡ÖÇ§ÃÎ¾É¡×¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ç§ÃÎ¾É¤ÎÁý²ÃÇ¯Îð¤ÈÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¡¦·ò¹¯¼÷Ì¿
¡¡¶å½£Âç³Ø¤ÎÆóµÜÍø¼£¶µ¼ø¤¬¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ï70ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÂçÉý¤ËÁý¤¨¡¢90ºÐ¤òÄ¶¤¨¤¿½÷À¤Ç¤ÏÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ë·ë²Ì¤Ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤«¤é¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç²á¤´¤»¤ë·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò°ú¤¯¤È¡¢ÃËÀ¤Ç¤Ï8.49Ç¯´Ö¡¢½÷À¤Ç¤Ï11.63Ç¯´Ö¡¢²¿¤é¤«¤ÎÉÂµ¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÁÆ¬¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¤¦¤Ê¤º¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤¿¤À¤ä¤ß¤¯¤â¤Ë¶²¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Ç§ÃÎ¾É¤òÍ½ËÉ¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤ÏÂç¤¤¯3¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë
¡¡Ç§ÃÎ¾É¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢Ç¾¤Ë¥¢¥ß¥í¥¤¥É¦Â¤¬¤¿¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤Çµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç¾·ì´É·¿¤Ï¡¢Ç¾½Ð·ì¤äÇ¾¹¼ºÉ¤Ê¤É¤ÇÇ¾¤Îµ¡Ç½¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ì¥Ó¡¼¾®ÂÎ·¿¤Ï¡¢¥ì¥Ó¡¼¾®ÂÎ¤È¤¤¤¦¹½Â¤Êª¤¬¤¿¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¤â¤«¤«¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¤¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤È¤â¤ÎËº¤ì¤Î°ã¤¤¤È¤Ï¡©
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤É¤³¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤È¤«¡¢¿Í¤ä¤â¤Î¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Î¿Í¡×¡¢¡Ö¤³¤ì¡×¤Ê¤É¤ÎÂåÌ¾»ì¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Ç¯Îð¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼ã¤¯¤Æ¤âÇ¾¤¬Èè¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤â¤ÎËº¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ãæ¹âÇ¯¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤ÆÇ§ÃÎ¾É¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¿Í¾ð¤Ç¤¹¡£
¡¡Ç§ÃÎ¾É¤Î½é´ü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢¤â¤ÎËº¤ì¤Ë»÷¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ç§ÃÎ¾É¤È¤â¤ÎËº¤ì¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡²¿ÅÙ¤âÆ±¤¸Êª¤òÃµ¤·¤Ä¤Å¤±¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸Êª¤Ð¤«¤êÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤ÎËº¤ì¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ï¤Þ¤ÀÂç¾æÉ×¡£Ç¾¤Ë¤è¤¤¿©¤ÙÊª¤ò¿©¤Ù¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÍ½ËÉ¤ËÌòÎ©¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Ê¹Ô¤ÈÆÃÄ§
¡¡¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥Þ¡¼·¿Ç§ÃÎ¾É¤Ï¡¢½é´ü¾É¾õ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤ÎËº¤ì¤Ê¤É¤Îµ²±¾ã³²¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¿Ê¹Ô¤·¤Æ¡¢Ç¯·îÆü¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢Æ»¤ËÌÂ¤¦¤Ê¤É¤Î¸«Åö¼±¾ã³²¡¢Íý²òÎÏ¤äÈ½ÃÇÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ê¤É¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ÖÀÜÅª¤Ë¤Ï¡¢ÉÔ°Â¤ä¤¦¤Ä¡¢Ë½ÎÏ¡¦Ë½¸À¡¢¿´Íý¾É¾õ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
