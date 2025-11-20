ドジャースのロバーツ監督が19日、大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手ら日本人選手のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)出場について「私が決めることではなく、彼らが決めることです」とコメント。出場は未定であるものの、大会連覇が期待される日本に欠かせない3選手の出場が容認されました。

2023年の前回大会でMVPに輝いた大谷選手の活躍を振り返ります。

大谷選手が1次ラウンド初戦の中国戦から二刀流出場。投げては4回無失点、打っては4打数2安打2打点と好スタートを切ります。

決勝のアメリカ戦では『3番・DH』で先発出場するも、9回に抑えとして登板。1点リードの9回に無死一塁から現チームメートのムーキー・ベッツ選手（ドジャース）を併殺に打ち取り、2アウトで当時のチームメートであるマイク・トラウト選手（エンゼルス）との対戦を迎えます。結果は大谷選手がフルカウントから空振り三振を奪い、劇的な幕切れで2009年の第2回大会以来3大会ぶり（14年ぶり）世界一＆大会MVPに輝きました。

大谷選手は現時点でWBCの出場可否を明確にしておらず、今後の動向に注目が集まりそうです。