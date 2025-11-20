安住紳一郎アナ、午前6時生放送中に“飲酒”「飲んでいる“お芝居”だけです」 SNS反響「毎年のボジョレー茶番大好き」
TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が20日、同局系情報番組『THE TIME，』に出演。午前6時の“飲酒”に反響が寄せられている。
【写真】飲んだ後のおとぼけ？本日放送中の安住紳一郎アナの様子
安住アナは、午前6時直前に「きょうは『ボージョレ・ヌーボー』の解禁日です」と切り出し、「ご覧ください、解禁されたということで買ってきました」とスタジオに用意された『ボージョレ・ヌーボー』を手に取った。スタジオに用意されたのは、2600円、2700円の『ボージョレ・ヌーボー』。安住は「いろいろな値段のもの、タイプが出ています。ただ、航空運賃も高くなりましたし、価値観が多様化したということもありまして、いっときの消費量に比べると現在は2割ほどということで、本来のワイン好きの皆さんのイベントに落ち着いたということはあるかもしれません」と現状を伝えた。
続けて「『ボージョレ・ヌーボー』、『ヌーボー』はフランス語で『新しい』という意味、『ボージョレ』は地方・地域の名前なので『ボージョレ地方で取れた新しい今年のお酒』と言った意味ですよね」と意味を伝えながら、手際よくワインを開栓。「ちょっとね、色だけ見てみましょうか、色だけ」と言いながら、ワイングラスに注ぐ安住。さらに「少し冷やして飲むとおいしいそうです。（これは）あんまり冷えてないですけど」といい、「香りだけです、ちょっとね」と鼻にグラスを近づけ、「果実味がすごく長く続きますね」と感想を述べた。
続けて「飲んでいる“お芝居”だけです」とグラスに口をつけ、一口。安住は「飲んでるように見えるんですけど、飲んでないんですね」というと、スタッフから笑いが起き、最後に「ルネッサーンス」とお笑いコンビ・髭男爵の山田ルイ53世のギャグで結んだ。
この一連のやり取りに、SNSでは「安住さんワイン飲んだような（笑）」「ボジョレーヌーボー解禁日に安住さんが生放送でワイン飲むの恒例になってるｗ」「毎年の安住さんのボジョレー茶番大好き」「安住さん、もうちょっと呑んでも良いですよ(笑)」「安住さんワイン飲んだでしょ！？」など盛り上がりを見せている。
【写真】飲んだ後のおとぼけ？本日放送中の安住紳一郎アナの様子
安住アナは、午前6時直前に「きょうは『ボージョレ・ヌーボー』の解禁日です」と切り出し、「ご覧ください、解禁されたということで買ってきました」とスタジオに用意された『ボージョレ・ヌーボー』を手に取った。スタジオに用意されたのは、2600円、2700円の『ボージョレ・ヌーボー』。安住は「いろいろな値段のもの、タイプが出ています。ただ、航空運賃も高くなりましたし、価値観が多様化したということもありまして、いっときの消費量に比べると現在は2割ほどということで、本来のワイン好きの皆さんのイベントに落ち着いたということはあるかもしれません」と現状を伝えた。
続けて「飲んでいる“お芝居”だけです」とグラスに口をつけ、一口。安住は「飲んでるように見えるんですけど、飲んでないんですね」というと、スタッフから笑いが起き、最後に「ルネッサーンス」とお笑いコンビ・髭男爵の山田ルイ53世のギャグで結んだ。
この一連のやり取りに、SNSでは「安住さんワイン飲んだような（笑）」「ボジョレーヌーボー解禁日に安住さんが生放送でワイン飲むの恒例になってるｗ」「毎年の安住さんのボジョレー茶番大好き」「安住さん、もうちょっと呑んでも良いですよ(笑)」「安住さんワイン飲んだでしょ！？」など盛り上がりを見せている。