MBS・TBS系「日5枠」にて放送中のアニメ『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』配信限定版「狩野英孝解説付き」第1話～第5話が、TVerで再生数100万回を突破した。（※）

2011年に全12話のTVシリーズとして放送された『魔法少女まどか☆マギカ』。翌年2012年、その12話を2編の劇場版として再編集され、『［前編］始まりの物語』『［後編］永遠の物語』として公開された。2作では、随所にわたってカットのアップデートと新規カットが追加され、さらに再アフレコが行われた。今回は、そんな劇場版が全11話のTVシリーズとして再編成され、『「魔法少女まどか☆マギカ 始まりの物語／永遠の物語」TV Edition』として放送されている。

第1話から最終話の第11話まで、シリーズ未視聴のお笑い芸人・狩野英孝による副音声コメンタリーを実施。放送では副音声のみだが、TVerでは通常版と配信限定となる狩野英孝解説版の2パターンが放送終了後から配信されている。解説版の本編終了後には、狩野英孝がその回の感想や今後のストーリーの予想などを語るおまけコーナーも設けられている。

※計測期間：2025年10月12日～11月10日※TVerにおけるVODのみの番組動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）※リアルタイム配信・追っかけ再生による再生数は除外※放送局のキャッチアップサービスと他社プラットフォーム等は除外

（文＝リアルサウンド編集部）