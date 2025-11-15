»°»³Î¿µ±¡¡À¸ÇÛ¿®¤Ç¶á¶·Êó¹ð¡¡BE:FIRST¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¡Ö7¿Í¤Ç¤ÎºÆ³«¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×
¡¡8Æü¤ËÃËÀ7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖBE:FIRST¡×¤«¤é¤ÎÃ¦Âà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡¢RYOKI¤³¤È»°»³Î¿µ±¡Ê26¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡»°»³¤ÏÀ¸ÇÛ¿®¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡Ö³§¤µ¤ó¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤í¤â¤í¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç°ì¿Í¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Ä´À°¤â¤¢¤Ã¤ÆÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î»þ´Ö¤òÀß¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆBE:FIRST¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤ÇÆÈÎ©¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÁÇÄ¾¤Ë7¿Í¤Ç¤ÎºÆ³«¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤ÏÈá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡BE:FIRST¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ï¡Öº£¤âÃç¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤·¡¢»°»³¤Î¼«Âð¤Ø¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤ÆBE:FIRST¤¬Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¹ÈÇò¡¢¸«¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
